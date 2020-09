Salzburg, Tirol und Vorarlberg verlegen Sperrstunde auf 22 Uhr vor

Die im Zusammenhang mit den steigenden COVID-Infektionszahlen herrschende Entwicklung veranlasst die westlichen Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg in Abstimmung mit der Bundesregierung zu einer befristeten Vorverlegung der Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr.

Die Maßnahme soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und wird mit kommendem Freitag, 25. September, in Kraft gesetzt. Den Bundesländern wird die Möglichkeit über eine Verordnung des Gesundheitsministeriums gegeben.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer betont die Notwendigkeit dieser Maßnahme: "Die aktuelle Entwicklung macht eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr zwingend notwendig, da eine der größten Verbreitungsgefahren auf ausufernde Feiern in Nachtlokalen zurückzuführen ist. Diese Maßnahme zielt darauf ab, einerseits nach der Sperrstunde ,private Feiern' (außerhalb von Privatwohnungen) in Lokalitäten zu unterbinden und andererseits auf den Schutz der gesamten Gastronomiebranche. Kurzsichtige Leichtsinnigkeit bringt damit nicht nur eine ganze Branche unter Druck, sondern bedroht unser ganzes Land mit Reisewarnungen und einem zweiten Lock-down".

Kurz: Andere Bundesländer sollen folgen

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte: "Die stark zunehmenden Infektionszahlen sind nicht nur für unser Gesundheitssystem eine große Herausforderung, sondern es stehen auch zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Speziell für den Tourismus und den Handel wird die Lage immer dramatischer, hier geht es nun um die Rettung von zehntausenden Arbeitsplätzen. Daher war es richtig und notwendig, gemeinsam die Entscheidung zu treffen, die Sperrstunde auf 22.00 vorzuverlegen, da besonders viele Infektionen bei ausgelassenen Feiern und Festen auftreten. Ich hoffe, dass auch andere Bundesländer, insbesondere jene mit hohen Infektionszahlen, diesem Beispiel folgen."

Mit ein Grund der neuen Sperrstunden-Maßnahme: Nüchtern halten sich die Menschen großteils an die von Politik und Behörden verhängten Covid-Präventionskonzepte. Zu fortgeschrittener feucht-fröhlicher Stunde sieht die Sachlage hingegen schon anders aus.

Die SN berichten Anfang September 2020: "Lässt uns Alkohol tatsächlich zu potenziellen Virenschleudern werden? Dem liege eine relativ simple neurobiologische Erklärung zugrunde, schildert Hannes Bacher, ärztlicher Leiter der Suchthilfe-Klinik Salzburg. Bei exzessiverem Genuss und vor allem beim Konsum von Hochprozentigem werde der erregende Botenstoff Glutamat weniger gedämpft als der beruhigende."

Am vergangenen Wochenende wurden Salzburgs Politiker durch Fernsehbilder von der Partymeile Rudolfskai aufgeschreckt: Dort und in etlichen Innenstadtlokalen haben viele junge Menschen meist ohne Schutzabstand und ohne Masken von Samstag auf Sonntag praktisch durchgefeiert. Bürgermeister Harald Preuner forderte daraufhin die Verlegung der Sperrstunde von 1 Uhr früh auf 23 Uhr.

Die FPÖ sprach prompt von einem "Vernichtungsfeldzug gegen die Nachtgastronomie". Wegen einzelner Vorfälle am Rudolfskai nehme die ÖVP ganz Salzburg in Geiselhaft, sagte FPÖ-Abg. Andreas Teufl.

22 Uhr - Sperrstunde auch in England

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Krise in Großbritannien hat Premierminister Boris Johnson verschärfte Schutzvorkehrungen angekündigt. Pubs und Restaurants in England sollen ab Donnerstag um spätestens 22 Uhr schließen, wie die Regierung am Montagabend mitteilte. Außerdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein.

In ganz Großbritannien steigen die Infektionszahlen rapide an: In den vergangenen Tagen kamen fast täglich 3.500 bis 4.000 neue Fälle hinzu, die Zahl der Infektionen verdoppelte sich ungefähr innerhalb von sieben Tagen. Verbreite sich das Virus ungehindert im gleichen Tempo weiter, könnte Großbritannien Mitte Oktober fast 50.000 Fälle pro Tag zählen, warnen führende Gesundheitsexperten.

Quelle: SN