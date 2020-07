Der Salzburger Landesmilitärkommandant Anton Waldner über fehlendes Geld, dringende Investitionen und die Zukunft des Bundesheeres in Salzburg.

Was ist in Salzburg die größte Baustelle beim Heer? Anton Waldner: Die Mängel aufgrund des Investitionsrückstaus sind auch in Salzburg spürbar. Das betrifft beispielsweise die Mobilität der Truppe. Da haben wir über die Jahre am stärksten abgebaut. All diese Fahrzeugflotten ...