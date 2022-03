Schlägt jetzt die Stunde der Bürgermeisterinnen?

Nur zehn Prozent der Ortschefs sind weiblich. Sonja Ottenbacher, eine der ersten Bürgermeisterinnen Salzburgs, organisiert ihre Kolleginnen.

Sonja Ottenbacher wurde 2004 Ortschefin von Stuhlfelden und damit eine der drei ersten Bürgermeisterinnen Salzburgs. In ganz Österreich gab es damals zwischen 40 und 50 weibliche Kolleginnen. Mittlerweile sind es 202, neun davon in Salzburg. 2007 initiierte Ottenbacher ein jährliches Bürgermeisterinnentreffen. Seither habe sich viel bewegt, meint sie. Zusätzlich dazu organisiert der Gemeindebund am Donnerstag und am Freitag erstmals eine Fachtagung gemeinsam mit der Schweiz und Deutschland.

Die Nachfolgesuche wird in der Kommunalpolitik immer schwieriger, Aufgaben und Verantwortung ...