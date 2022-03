"Schutzgeld? Das kann es ja wohl nicht sein!"

Mehr als 20 Jahre lang sei es ihm im Magen gelegen, dass "wir als Innungen Werbungen schalten sollten in der Wirtschaftsbund-Zeitung". Dienstagabend hat Michael Stadler, Tischler aus Lauterach in Vorarlberg und Jahre lang auch stellvertretender Innungsmeister, dann ausgepackt: Meist vor Wahlen sei man kontaktiert und auf "sehr penetrante Art drangsaliert" worden, Werbung freizugeben, sagte er in der Zeit im Bild 2. Anfangs für 3600 Euro pro Seite, seit Parteispenden offen gelegt werden müssen um 3000 Euro, um unter der Meldegrenze ...