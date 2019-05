Sebastian Kurz: "Das ist die Schattenseite der Politik"

Warum er kein Parlamentsmandat annimmt. Warum er bis auf weiters kein Gehalt bezieht. Wie es nach den Wahlen weitergeht. Sebastian Kurz am Tag eins nach seiner Abwahl.

Wie lebt man damit, als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik durch ein Misstrauensvotum abgelöst worden zu sein? Sebastian Kurz: Die letzten Wochen waren für mich natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Wir hatten eine höchst erfolgreiche Bundesregierung. Die Enthüllungen des Ibiza-Videos haben dann dem Land und der Politik massiven Schaden zugefügt. Am vergangenen Sonntag erhielt die ÖVP bei der EU-Wahl einen unglaublichen Vertrauenserweis der Bevölkerung. Am nächsten Tag dann extrem viel Aggression gegen die Regierung, vor allem aber gegen meine Person, im Parlament. Dann die Abwahl - und am Abend Tausende Unterstützer, die nach Wien gekommen sind, um uns den Rücken zu stärken. Wie gesagt, ein Wechselbad.

Warum hat Sie der Bundespräsident nicht, wie die übrigen Regierungs- mitglieder, mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betraut? Und warum nehmen Sie kein Nationalratsmandat an? Die oberste Priorität ist es jetzt, den Bundespräsidenten und die Übergangsregierung bestmöglich zu unterstützen. Wir werden alles tun, um eine gute und geordnete Übergabe sicherzustellen. Wenn der Bundespräsident mich mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betraut hätte, dann wäre das wohl in weiten Teilen des Parlaments als Provokation aufgefasst worden. Die Entscheidung, Vizekanzler Löger mit der Kanzlerschaft zu betrauen, wird wesentlich weniger Emotionen auslösen bei jenen, die mich abgewählt haben.

Und warum nehmen Sie kein Nationalratsmandat an? Man könnte glauben, dass Sie ab jetzt hauptberuflich wahlkämpfen wollen. Aus zwei Gründen. Erstens haben wir ein gutes Team im Parlament, Gust Wöginger leistet als Klubobmann ausgezeichnete Arbeit. Ich sehe keinen Grund, warum er das nicht weiter tun soll. Er genießt mein hundertprozentiges Vertrauen. Und zweitens war ich die letzten Jahre als Außenminister und als Bundeskanzler extrem viel international unterwegs, um Österreich in Europa und der Welt zu vertreten. Ich habe immer bedauert, dass - wenn es Kontakt mit der Bevölkerung gab - das immer nur zwischen Tür und Angel möglich war. Ich bin daher froh, wenn ich mir in den nächsten Monaten Zeit nehmen kann, mit den Menschen etwas tiefergehende Gespräche zu führen. Ich werde in den kommenden Monaten kein Gehalt beziehen …

Wovon werden Sie in dieser Zeit leben? Mein Leben lang habe ich immer sehr gut verdient und bin ein sparsamer Mensch. Ich habe genug Ersparnisse, um davon drei Monate leben zu können.

Ist es nicht eine Geringschätzung des Parlaments, wenn Sie als Parteichef so locker auf ein Mandat verzichten? Keineswegs. Am Montag habe ich aber in der Nationalratssitzung die Ablehnung, die Tonalität, die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird, wieder einmal voll und ganz miterlebt. Das ist einfach nicht mein Stil. Das ist die Schattenseite der Politik. Ich bitte um Verständnis, dass ich wie jeder andere auch ein Recht darauf habe, zu entscheiden, wie ich meine Monate bis zur Wahl verbringe.

Der Bundespräsident sagte heute: "Es reicht eben nicht in einer Demokratie, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht." Das wurde als Kritik an Ihrem Umgang mit den anderen Parteien interpretiert. Ich bin mit dem Bundespräsidenten täglich in engem Kontakt. Ich denke, wenn er mir etwas Kritisches sagen wollte, würde er es im persönlichen Gespräch tun.

Zwischen der ÖVP und den übrigen Parteien wurde viel Porzellan zerschlagen. Mit wem wollen Sie, sollten Sie die Nationalratswahl gewinnen, koalieren? Ich habe nicht diesen pessimistischen Blick auf die Zukunft unseres Landes. Es gibt keinen Platz für Wut, Hass, Trauer oder Zorn. Das Parlament hat eine demokratische Entscheidung getroffen, die ist zu respektieren. Dann werden im September Wahlen stattfinden, dort werden die Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidung treffen. Danach werden die Parteien Gespräche führen. Ich möchte dazu beitragen, die neue Volkspartei zu stärken, damit wir unseren Kurs der Veränderung fortsetzen können. Aber ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale.

Ist eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nach den bisherigen Erfahrungen noch denkbar? Ich bitte um Verständnis, dass ich nach diesem Tag im Parlament heute nicht über Koalitionen nachdenke. Wir werden jetzt einmal um Unterstützung für uns als Bewegung werben.

Wird es bei den Wahlkampfkosten für die ÖVP wieder keine Grenze nach oben geben? Nein, wir haben aus dem letzten Wahlkampf gelernt und werden uns selbstverständlich an die Grenze (sieben Millionen Euro; Anm.) halten.

Einige Vorhaben liegen halbfertig auf dem Tisch. Wird die Steuerreform noch umgesetzt? Ich bin dafür, dass wir alle Vorhaben, die wir auf den Weg gebracht haben, wenn möglich noch beschließen. Das ist aber Sache des Parlaments. Alles, was nicht mehr beschlossen werden kann, wollen wir, sollten wir wieder das Vertrauen der Wähler erhalten, in der nächsten Legislaturperiode umsetzen. Das Wichtigste ist, dass jetzt keine Casinomentalität einkehrt, wie wir sie 2008 erlebt haben. Wir werden dafür kämpfen, dass nicht Wahlzuckerl beschlossen werden.

Ein Rauchverbot in der Gastronomie würde kein Steuergeld kosten. Themen, die wir für sinnvoll erachten, stehen wir offen gegenüber.

Sind Sie froh, als abgewählter Kanzler nicht am Treffen der EU-Staatsspitzen in Brüssel teilnehmen zu müssen? Ich wäre gern dort, das wäre aber eine Provokation des Parlaments gewesen.



Das Interview entstand in Kooperation

mit den "Oberösterreichischen Nachrichten".