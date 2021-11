Selbst verschuldet ins neue Corona-Chaos: In der Wirtschaft rumort es

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer kann nur mehr schwer an sich halten.

In den heimischen Betrieben steigt angesichts der unklaren Coronasituation mit steigenden Ansteckungszahlen und fehlender Klarheit, was nun weiter geschehen wird, der Ärger. Und die Wirtschaft macht hinter den Kulissen gehörig Druck in Richtung Politik.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hält sich, wie er sagt, zurück, weil er nicht noch Flugbenzin ins Öl gießen wolle. Aber bei einem Hintergrundgespräch am Donnerstag anlässlich einer bevorstehenden Reise einer großen Wirtschaftsdelegation zur Weltausstellung in Dubai konnte er kaum an sich halten. Sein Unverständnis darüber, ...