SPÖ auf der Suche nach sich selbst

Offiziell soll erst nach den nächsten Wahlen in Kärnten und Salzburg geredet werden. Intern aber brodelt es wie eh und je.

Unterschiedlicher könnten die Einschätzungen nicht sein. Auf der einen Seite die roten Spitzenfunktionäre am Wahlabend: "Warum soll Feuer auf dem Dach sein?", fragte Franz Schnabl, nachdem die SPÖ in Niederösterreich von der FPÖ auf Platz 3 verdrängt worden war und das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren hatte. Ein Konnex zwischen dem schlechten Abschneiden in St. Pölten und dem Zustand der Bundespartei? Könne er nicht erkennen, betonte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Und der stv. Klubchef im Nationalrat, Jörg Leichtfried sagte am Montag, die ...