Wie kommt die SPÖ aus ihrer Führungskrise? Die SN fragten bei Strategieberaterin Nina Hoppe nach. Ihr Befund: Parteichefin Rendi-Wagner und ihr Kontrahent Doskozil sollten nicht ihre Befindlichkeiten zur Schau stellen, sondern sagen, wofür sie eigentlich stehen.

Die Führungsfrage in der SPÖ ist ungelöst, der Konflikt spitzt sich zu. Wie kommt die SPÖ da raus? Nina Hoppe: Wichtig wäre vor allem, die Diskussion nur noch intern zu führen. Natürlich gibt es seitens der Medien ein gewisses Sensationsinteresse, doch darauf sollten die Beteiligten in der SPÖ nicht mehr hereinfallen. Der Fehler der Partei ist, dass sie die interne Kommunikation extern spielt.

Was der SPÖ offenbar schadet. Was in den vergangenen Tagen in der SPÖ passiert ist, ...