SPÖ: Rennen mit offenem Ausgang

Im Rennen um den SPÖ-Vorsitz gibt es bereits rund 30 Kandidaten. Wie geht es bei den Sozialdemokraten weiter?

Weißes, offenes Hemd und legere Jeans. Dazu eine Schar an Kleinkindern an seiner Seite, mit denen am Freitag in einer Mittelschule in Traiskirchen gemeinsam gerührt, gekocht und verkostet wurde. Geht es nach Andreas Babler, dem Bürgermeister der 17.000-Einwohner-Stadt im Süden Niederösterreichs, dann ist das Werben um die SPÖ-Mitglieder längst eröffnet. Die Botschaft des gelernten Maschinenschlossers ist klar: Ich bin hemdsärmlig, volksnah und lösungsorientiert.

Und habe keine Berührungsängste. Denn ihm an der Seite stand der Salzburger Gastronom und Ex-Neos-Abgeordnete ...