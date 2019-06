SPÖ stellt ihre Chefin Rendi-Wagner in Frage

Das Umfragetief und die nahenden Nationalratswahlen sorgen in der SPÖ zunehmend für Nervosität. Viele fürchten, mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in eine Niederlage zu laufen. Einmal mehr fällt der Name von Gerhard Zeiler.

Die SPÖ taumelt von einem Tief zum anderen, in aktuellen Umfragen liegt sie in der Wählergunst nur bei etwas mehr als 20 Prozent. Angesichts der vorgezogenen Neuwahlen im September schrillen in der Partei die Alarmglocken und es wird laut über einen Wechsel an der Spitze nachgedacht. Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky dementiert im "Standard" zwar klar, dass er die Ablöse von Pamela Rendi-Wagner betreibe. Er fügt aber hinzu, dass es ihn sehr beschäftige, wie die SPÖ aufgestellt sei und in welchem Zustand sie in den Wahlkampf gehe. Er wolle mit der Parteiführung darüber sprechen, sagt Vranitzky. Offiziell wagt sich sonst niemand aus der Deckung, aber parteiintern laufen die Drähte heiß. Und man kann davon ausgehen, dass bei diesen Überlegungen auch der Name Gerhard Zeiler wieder fallen wird.

Gerhard Zeiler kennt die SPÖ gut und lange. Mit 24 wurde er Pressesekretär des damaligen Unterrichtsministers Fred Sinowatz, dem er auch ins Bundeskanzleramt folgte. Er diente in dieser Funktion auch dessen Nachfolger Franz Vranitzky.

Zeiler kennt die SPÖ aber auch so gut, dass er nun kursierende Spekulationen, wonach sich Teile der Partei wünschen, dass er statt Pamela Rendi-Wagner an die Spitze rückt, als das einordnen kann, was sie sind - ein Hilfeschrei der Verzweifelten.

Und er weiß, dass sich daraus noch keine Mehrheit für ihn als SPÖ-Chef ableitet. Schließlich galt Zeiler schon zwei Mal als die letzte Hoffnung für eine erodierte Sozialdemokratie.

Beide Male - als es um die Nachfolge von Werner Faymann und dann um die von Christian Kern ging - war Zeiler im Spiel. Verlierer war freilich nicht er, sondern die SPÖ, die seither noch tiefer abgerutscht ist. Zeilers einziges Handicap ist derzeit vermutlich, dass er als Mann im vorgerückten Alter (er wird im Juli 64 Jahre alt) eine Frau aus ihrem Amt verdrängen würde. Aber die SPÖ ist derzeit in einem Zustand, in dem sie solche Überlegungen wohl hintanstellen muss. Es geht nicht um Genderfragen, sondern darum, ob die Sozialdemokratie in Österreich in die politische Bedeutungslosigkeit versinkt oder wieder Tritt fassen kann.

Zeiler scheint trotz der zweimaligen Zurückweisung noch immer gewillt, das Ruder in der Partei herumzureißen. Viele - in der SPÖ und außerhalb - sind der Meinung, dass er das Zeug dazu hat. Gut in Erinnerung ist die Aussage des oftmaligen ORF-Chefs Gerd Bacher. 2011 gab es Personen, die Zeiler noch einmal an die Spitze von Österreichs größter Medienorgel, den ORF, holen wollten - den Zeiler von 1994 bis 1998 führte. Doch Kanzler Werner Faymann entschied sich für Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor. Es war eine von Angst getriebene Entscheidung, sagte Bacher. Faymann fürchtet "nicht nur einen unabhängigen Generaldirektor, sondern auch den Bundeskanzler Zeiler. Auch den könnte Zeiler besser."

Dieser Überzeugung waren viele in der SPÖ auch 2016, als es um die Faymann-Nachfolge ging. Dass man sich doch für Christian Kern entschied, haben selbst seine damaligen Fürsprecher oft bereut. Auch als Kern im Vorjahr hinwarf, fiel wieder Zeilers Name. Aber erneut konnte sich die SPÖ nicht durchringen, ihn an die Spitze zu holen. Es scheint, als fürchteten auch die Landesorganisationen einen starken Chef in der Zentrale in Wien.

Wohl auch deshalb, weil Zeiler in öffentlichen Aussagen auch die Fehler der Sozialdemokratie klar benannt hat. In einem Interview im "profil" im November 2018 sagte Zeiler zu den mit der Migration einhergehenden Problemen. "Jeder hat eine zweite Chance verdient, aber keine dritte und vierte. Irgendwo hört es sich auf. Das hätte die Sozialdemokratie klarer sagen müssen." Ungeachtet des beruflichen Erfolgs in der internationalen Medienwelt hat Zeiler seine sozialdemokratischen Wurzeln allerdings nie verleugnet, er sieht eine ihrer wichtigsten Aufgaben im Kampf gegen die Ungleichheit. Die Politik hat den Manager nie wirklich losgelassen.

Unbestritten ist Zeiler einer der erfolgreichsten Manager, die Österreich hervorgebracht hat. Er hat in der internationalen Medienwelt eine glänzende Karriere hingelegt. Der Start erfolgt 1986, als Zeiler Generalsekretär des ORF wurde. Dort hielt es ihn vier Jahre, dann empfahl ihn der damalige RTL-Chef Helmut Thoma - ein anderer erfolgreicher Österreicher - als Geschäftsführer für den Sender Tele 5. In der Folge führte Zeiler den neu gegründeten Sender RTL 2.

1994 kehrte Zeiler als ORF-Chef nach Österreich zurück, aber nach vier Jahren zog es ihn wieder ins Ausland, wo es mit der Medienkarriere steil bergauf ging. Er wurde Geschäftsführer von RTL und stieg 2003 als Nachfolger von Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Middelhoff zum Chef der RTL Group auf, einer Holding, die weltweit 45 TV- und 32 Radiosender betreibt.

2012 erfolgte der nächste Sprung. Zeiler wurde Präsident von Turner Broadcasting, der TV-Station des US-Medienriesen Time Warner. In dieser Funktion ist er für mehr als 130 Sender sowie 2 Mrd. Dollar Umsatz und fast 4000 Mitarbeiter verantwortlich. Neben dem beruflich bedingten Wohnsitz London nennt der in zweiter Ehe verheiratete Zeiler Salzburg als Lebensmittelpunkt.

Ob er künftig mehr Zeit in Wien verbringen wird, liegt an den Parteigranden der SPÖ. Die haben jetzt ihre letzte Chance, Zeiler zu holen, wenn sie das tatsächlich wollen.