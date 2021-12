Darf sich der demokratische Staat gegen jene wehren, die seine Regeln nicht befolgen? Ja. Er muss es sogar tun.

Die vergangenen Wochen waren für all jene, die sich fristgerecht die Impfung gegen Corona abgeholt hatten, die Maskenpflicht befolgten und sich auch an alle sonstigen behördlichen Empfehlungen und Vorschriften hielten, nicht ganz einfach. Denn allzu oft hatte die Regierung angekündigt, dass es für Geimpfte keinen Lockdown mehr geben würde und ein allfälliges Ausgehverbot nur noch die Ungeimpften treffen würde. Es kam anders. Die Geimpften wurden, entgegen den Versprechungen der Regierung, in den Lockdown gezwungen. Die Ungeimpften hingegen durften maskenlos durch ...