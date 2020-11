Die Regierung stellt vom Umgang mit Erwachsenen auf die Behandlung von unvernünftigen Kindern um.

So. Der im Sommer gestartete, breit angelegte Feldversuch, ob die Österreicher eine erwachsene Gesellschaft sind, auf deren Eigenverantwortung man bauen kann, ist zu Ende. Das Ergebnis fiel eindeutig aus - es ist ein klares Nein.

Aus diesem Grund muss die Regierung nach dem Motto "Wer nicht hören will, muss fühlen" jetzt neue, noch härtere Anti-Corona-Maßnahmen ergreifen. Es wird nun in mühseligen (und sicher umstrittenen) juristischen Formulierungen vorgeschrieben, was eigentlich ohnehin jeder weiß. Es wird mit Strafandrohungen erzwungen, was man im ureigenen Interesse von selbst tun sollte es. Es wird also - kurz gesagt - vom Umgang mit Erwachsenen auf die Behandlung von unvernünftigen Kindern umgestellt.

Für die vermutlich 80 Prozent der Bevölkerung, die sich schon bisher einsichtsvoll an Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen gehalten haben, ist das ein Tiefschlag und wird zu Recht Erbitterung auslösen. Auch für die Wirtschaft sind die neuen Maßnahmen ein Schock und für das Budget eine Katastrophe.

Aber was ist die Alternative? Im Sozialstaat sind 90 Prozent brave Zahler ausreichend, um das System auch bei zehn Prozent Asozialen am Laufen zu halten. In einer Pandemie ist das umgekehrt: Da reichen zehn Prozent Egoisten und Unbelehrbare aus, um das Gesundheitswesen an den Rand des Kollaps zu bringen. Da können die übrigen 90 Prozent noch so brav sein. Sie können sich nun bei jenen bedanken, die in den vergangenen Wochen und Monaten bei Garagenpartys und sonstigen Lustbarkeiten alle Warnungen missachtet und alle Vorschriften gebrochen haben.

Die Haltung, die Gefahr von Corona sträflich zu unterschätzen, ist freilich nicht vom Himmel gefallen. Fragwürdige Experten, manche Medien und auch die Opposition haben dazu beigetragen, dass es den nationalen Schulterschluss, der Österreich so gut durch die erste Welle gebracht hat, heute nicht mehr gibt.

Der Regierung wiederum muss man vorwerfen, dass sie den Sommer nicht genützt hat, um etwa an den Schulen ausreichend Vorkehrungen für den erwartet schweren Herbst zu treffen. Ein weiterer Vorwurf, den man ihr machen muss, lautet, dass sie die jetzt verhängten Maßnahmen um Wochen zu spät ergriffen hat. Offensichtlich gab und gibt es zwischen den Koalitionsparteien schwere Differenzen über das Ausmaß der notwendigen Schritte. In den vergangenen Stunden soll sogar ein Auseinanderbrechen der Koalition im Raum gestanden sein. Glücklicherweise hat sich hier die Vernunft durchgesetzt. Denn eine Regierungskrise oder gar Neuwahlen wären das letzte, was Österreich jetzt brauchen könnte. Die kommenden Wochen mit den unangenehmen, aber unausweichlichen Maßnahmen werden auch so hart genug.