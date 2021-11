Österreich ist weiter auf Rekordkurs, bei den Coronazahlen und bei der Großdemo-Mathematik.

Es war eine der größten Demos der 2. Republik und es ist eine der dramatischsten Situationen, in der sich die 2. Republik je befunden hat. Dieses Land ist tief gespalten.

Rund 15.000 Neuinfektionen gab es am Samstag in Österreich. Genauso viele Demonstranten wurden für die großen Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes-Regierung am Samstag in Wien maximal erwartet. Es wurden mehr als 35.000 Demonstranten, die Wien lahmlegten. Und gäbe es die - zugegeben sehr späten - Corona-Maßnahmen der ...