Keine Wortmeldungen, keine Debatte und schon gar keine Widerrede: Die ÖVP hatte bei ihrem Parteitag nichts zu sagen. Eine Partei hat sich mit Haut und Haar ihrem Guru ausgeliefert.

Eine in türkis getauchte Halle. Ein Leitantrag voller ÖVP-Gassenhauer, von "Leistung muss sich lohnen" bis "politischen Islam konsequent bekämpfen". Der Parteichef, händeschüttelnd und küsschengebend den Saal betretend, als gebe es keine Pandemie. An seiner Seite die in hellblau gekleidete Lebensgefährtin. Minutenlanger Applaus. Und zu guter Letzt: Unglaubliche 99,44 Parteitags-Prozent für Sebastian Kurz bei seiner ersten Wiederwahl als Parteiobmann. Zwei seiner Stellvertreter wurden sogar mit hundertprozentiger Zustimmung in ihren Ämtern bestätigt. Großer Jubel der Delegierten. Mit einem Wort: Alles sehr solide, ...