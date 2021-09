Graz ist anders. Fundamental anders als andere österreichische Städte. Eine kommunistische Partei als Nummer eins - das macht der Uhrturmstadt so schnell niemand nach. Und es wird national wie international für Schlagzeilen sorgen: Eine kommunistische Zelle am Fuße des Schloßbergs? Liegt die Brutstätte für die Weltrevolution an der Mur? Stalingraz? Mitnichten.

Der Erfolg der von Elke Kahr geführten KPÖ belegt nicht die Faszination von Hammer und Sichel. Er dokumentiert das große Bedürfnis nach Bürgernähe, nach sozialer Wärme, nach ...