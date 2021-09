Eine Langweiler-Wahl sieht anders aus: In Oberösterreich kann Landeshauptmann Thomas Stelzer mit seiner ÖVP nicht so viel zulegen, wie ihm die Meinungsforscher prognostiziert haben. Die Freiheitlichen stürzen deutlicher ab, als selbst ihre härtesten Gegner das erwartet haben. Die SPÖ bleibt im Tal der Tränen stecken. Den Grünen schadet ihr bundespolitisches Engagement offenbar doch nicht. Sie können ihr Ergebnis halten. Die Neos müssen wie so oft zittern bis zuletzt.

Für die große Überraschung sorgt die Liste MFG (Menschen, Freiheit, ...