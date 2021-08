Auch das dritte Schuljahr in Folge wird von der Pandemie geprägt. Impfen oder nicht? Die Frage macht es nicht viel einfacher.

Wir wollen endlich wieder größtmögliche Normalität - in diesem Punkt sind sich alle derzeit einig. Dass sich dieser ersehnte Zustand dank drohender vierter Welle so rasch nicht einstellen wird, Corona damit auch ab Herbst das dritte Schuljahr in Folge prägen wird, frustriert Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und das Lehrpersonal wahrscheinlich gleichermaßen.

In Sachen Testen und Impfen sind sich aber längst nicht alle so einig. So hört man in diesen Tagen von österreichweit steigenden Zahlen bei den Schulabmeldungen, ...