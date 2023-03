Eine Koalition von zwei, die sich hassten

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. - Das ist die eine Möglichkeit, die doch sehr überraschende Koalitionsbildung in Niederösterreich zu kommentieren, wo nun zwei Parteien zusammenfinden, die sich vor Kurzem noch aufs Wüsteste beschimpft haben. Ist wirklich alles nur Theater, was in Wahlkämpfen so abläuft?

Es gibt aber noch eine zweite mögliche Sicht auf diese Regierungsbildung: Gut, dass die Parteien trotz allen Streits und all des Hasses, der zwischen ihnen herrschte (und der weiterhin fast mit Händen zu ...