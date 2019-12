Was die neue Koalition für Österreich bedeutet. Was sich für Kurz & Kogler ändert. Und worauf sich die Grünen im Parlament einstellen müssen.

Na bitte, geht doch. Wie die SN in Erfahrung bringen konnten, wird der Rechnungshof künftig die Finanzen der Parteien kontrollieren dürfen. Und die Bürger werden, wenn sie sich um Auskunft an Behörden und Ämter wenden, nicht mehr so leicht wie ...