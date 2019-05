SPÖ und FPÖ hätten in in trauter Eintracht dem Bundespräsidenten eine fixfertige Minister-Wunschliste übergeben, woran man erkennen könne, dass der Sturz der Regierung ein abgekartetes Spiel zwischen Rot und Blau gewesen sei, tönte es am Mittwoch empört aus der ÖVP. ...