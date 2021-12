Auf den neuen Kanzler warten enorm viele Baustellen. Seine Erfolgsaussichten sind eher gering.

Eines kann man dem neuen Bundeskanzler nicht absprechen: Mut, wirklich großen Mut. Denn noch nie ist ein Regierungschef unter so ungünstigen Auspizien angetreten wie Karl Nehammer.

Noch nie war das politische Klima so vergiftet. Noch nie war die Gesellschaft so gespalten. Noch nie warteten auf eine Regierung so große Herausforderungen. Noch selten war eine Regierung so fragil wie die von ÖVP und Grünen. Und noch selten drohte ein neuer Kanzler so sehr zum Hampelmann mediokrer Landesfürsten zu werden ...