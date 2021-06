Der neue FPÖ-Chef Herbert Kickl taugt nicht wirklich als Magnet für bürgerliche Wähler. Doch er hat am Parteitag, der ihn zum neuen Parteiobmann kürte, vieles taktisch richtig gemacht.

Der chat- und staatsanwaltsgeplagte Bundeskanzler Sebastian Kurz mag in den vergangenen Wochen nur wenig Grund zur Freude gehabt haben, doch am Samstag wird er möglicherweise "die Sektkorken knallen lassen", wie der FPÖ-Historiker Lothar Höbelt in einem SN-Interview angesichts der Kür des umstrittenen freiheitlichen Scharfmachers Herbert Kickl zum FPÖ-Obmann analysierte. In der Tat: Der neue blaue Parteichef ist mit seiner raubeinigen Politik geeignet, jene bürgerlichen und konservativen Wähler, die sich in den vergangenen Monaten eventuell von Sebastian Kurz abgewandt haben, zurückzuscheuchen ...