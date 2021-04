Zeiten von Krisen sind auch Zeiten von Veränderung. Zumindest können sie es sein. Jetzt wäre die Zeit, einmal ohne Tabus nachzudenken. Darüber, was alles schiefläuft in unserem Land. Oder ist die Resignation schon zu weit fortgeschritten?

Österreich im Frühjahr 2021. Das Land wirkt wie ein alter Dackel, nach außen friedlich, aber behäbig, unbeweglich. Im Inneren mag es brodeln. Aber das Viecherl ist längst so gut dressiert und angefüttert, dass es sich kaum bewegt. Gerade erst ist der Dackel dabei, sich von einer schweren Krankheit zu erholen, die sein instabiles System voll getroffen hat: Pandemie. Was will er jetzt? Am liebsten, dass alles wieder so ist wie vorher. Nur keine Aufregung. Nur nicht vom Herrl geschimpft werden. ...