Schmid gegen Kurz: Es gibt nur einen Weg, diese ÖVP zu retten

Die Einvernahmeprotokolle Thomas Schmids sind ein schwerer Schlag für die von Sebastian Kurz geformte türkise ÖVP. Parteichef Karl Nehammer muss sich radikal von diesem Projekt verabschieden - und von etlichen Parteifreunden, die für dieses Projekt stehen.

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer feierte am Dienstag seinen 50. Geburtstag. Er wird sich wohl ein anderes Geburtstagsgeschenk erhofft haben als die an seinem Ehrentag die Schlagzeilen beherrschenden Enthüllungen, die seinen Vorgänger Sebastian Kurz und etliche von dessen Weggefährten schwer belasten und die Kurz-ÖVP in ein mehr als nur diffuses Licht rücken. Klar, es besteht immerhin die Möglichkeit, dass der einstige ÖVP-Netzwerker Thomas Schmid, der ausgepackt hat, um Kronzeugenstatus zu erlangen, falsches Zeugnis abgelegt hat wider seine einstigen Freunde. Und ...