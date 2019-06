Religion solle nicht für politische Zwecke missbraucht werden, heißt es. Das wäre eigentlich eine gute Idee.

Da ist dem wahlkämpfenden Ex-Kanzler die sonst so straffe Message Control ein wenig entglitten. Als sich Sebastian Kurz am Sonntag in der Wiener Stadthalle beim evangelikalen Großevent "Awakening Europe" auf die Bühne stellte, ahnte er wohl nicht, dass er zum ...