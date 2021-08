"Nichts reden. Still und leise." So schrieb einst der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an seinen Freund, Privatklinikbetreiber und FPÖ-Spender Walter Grubmüller. Beide wurden am Freitag, zweieinhalb Jahre nach der Ibiza-Affäre, zu bedingten Freiheitsstrafen wegen Bestechung und Bestechlichkeit verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Nichts reden. Still und leise. So gab sich der einstige Vizekanzler auch am Tag der Urteilsverkündung. Strache hat seit Ibizas eine sichtbare Wandlung durchgemacht. Vom Polit-Entertainer im Dauerwahlkampfmodus, der einst polternd im Bierzelt auftrat, ist ...