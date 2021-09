Es gibt ein Phänomen in der Politik, das man als Vorwahl-Stillstand bezeichnen kann. Gerade in der Phase, in der die Parteien mit allerlei Versprechungen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler kämpfen, hüten sie sich besonders davor, Maßnahmen zu treffen, die den einen oder anderen verschrecken könnten. Zwecks Stimmenmaximierung verteilen sie zwar großzügig Wahlzuckerl. Hingegen bleibt alles, was notwendig wäre, sich aber negativ auf den Zuspruch der Bevölkerung auswirken könnte, liegen.

Folgt man dieser eigenartigen Logik, so ist ...