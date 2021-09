Der Herbst bringt allerlei extrem ausgeklügelte Konzepte für den Schulstart. Jetzt müssen sie nur noch funktionieren. Die Kinder haben ein Recht darauf.

Manch einer hat dieser Tage nicht Schulbeginn, sondern - so wie der Schreiber dieser Zeilen - Klassentreffen. Maturajahrgang 1981. Da war noch alles anders. Bruno K. statt Basti K., kein Handy, kein Netflix, keine Maskenpflicht. In der Schule Tests in Chemie und Geografie, aber nicht in Antigen und PCR. Stress nur wegen Ovid - und zwar ganz ohne C am Anfang. Und ab Ende August war da immer dieses leicht mulmige Gefühl, weil die Schule wieder anfängt. 2021 haben zum ...