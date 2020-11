Unsere Gesellschaft muss sich besser gegen den Hass der Islamisten wappnen.

Unerträglich sind die Bilder, die sich am Montag in der Wiener Innenstadt boten, unerträglich ist die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, mit der islamistischen Gefahr fertig zu werden. Es sei gar nicht sicher, ob die Tatsache, dass der spätere Attentäter versucht habe, sich Munition in der Slowakei zu beschaffen, ausgereicht hätte, Zwangsmaßnahmen gegen den bedingt aus der Haft entlassenen Extremisten zu verhängen, stellte am Freitag ein Spitzenfunktionär der Richtervereinigung fest. Offenbar müssen erst ein paar Unschuldige in ihrem Blut liegen, ehe hier ...