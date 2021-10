SPÖ, Grüne und Neos werden sich zugutehalten können, dass sie die Ära des Sebastian Kurz beendet haben. Sie werden aber damit leben müssen, dass sie Herbert Kickl ins Zentrum der Macht zurückgeholt haben.

Von Stunde zu Stunde gehen die Grünen ein weiteres Stück auf Distanz zu ihrem Noch-Koalitionspartner und zu Noch-Kanzler Sebastian Kurz. Am Freitag hörte es sich bereits so an, als wäre die Zusammenarbeit der beiden Parteien beendet. Sollte Kurz nicht von sich aus die Konsequenzen ziehen und auf sein Amt verzichten, werden die Grünen am kommenden Dienstag in gemeinsamer parlamentarischer Aktion mit SPÖ, FPÖ und Neos den Kanzler stürzen und damit die Regierung sprengen. Auf den Dienstag folgt ...