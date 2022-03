Stelzer denkt laut über Quarantäne-Abschaffung nach

Der oö. LH Thomas Stelzer (ÖVP) denkt laut über die Abschaffung der Quarantäneregeln nach: "Ich bin dafür, dass wir in enger Abstimmung mit Gesundheitsexpertinnen und -experten die Quarantäneregeln neu bewerten und rasch - so wie bereits in anderen europäischen Ländern auch - an die aktuelle Situation anpassen beziehungsweise abschaffen", sagte er am Montag gegenüber nachrichten.at.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Oö. LH Stelzer will Experten einbinden