Sterbehilfe: Zeit für die Gesetzesreparatur läuft ab

Behindertenrat befürchtet völlige Freigabe des assistierten Suizids. Es fehlen "Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben".

Die Uhr tickt. Sollte der Nationalrat nicht bis 31. Dezember ein neues und verfassungskonformes Gesetz zum Thema Sterbehilfe in Kraft setzen, tritt das ein, was vor allem die ÖVP, die Kirchen und ein großer Teil der Zivilgesellschaft vermeiden wollen: Die Beihilfe zum Selbstmord wird per 1. Jänner 2022 straffrei gestellt.

Denn der Verfassungsgerichtshof hat im Dezember 2020 die entsprechende Strafbestimmung aufgehoben und der Regierung ein Jahr Zeit zur Gesetzesreparatur gegeben. Dieses droht nun abzulaufen, was zur Folge hätte, ...