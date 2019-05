Experte Schwaighofer sieht Anhaltspunkte für strafbares Verhalten im Ibiza-Video. Damit würde man aber juristisches Neuland betreten.

SN/APA/AFP/SPIEGEL and Sueddeutsche Zeitung/-

Bau-Großaufträge, die im Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung an eine Firma der mutmaßlichen Oligarchennichte gehen würden. Großspenden aus Russland, die im Gegenzug dafür am Rechnungshof vorbei über einen gemeinnützigen Verein illegal an die FPÖ fließen könnten. Die "b'soffene G'schicht" (O-Ton Strache) im ...