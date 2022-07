Stromrechnungsdeckel: "Umsetzung ist eine Herkulesaufgabe"

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr spricht mit den SN über seinen Vorschlag gegen die Teuerung und wie komplex die Umsetzung ist.

Preissignale zulassen, aber Gutschriften gewähren, damit die Stromrechnung nicht explodiert - sein Vorschlag sei logisch, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, aber die Umsetzung sei komplex. "Wir können nur Szenarien vorlegen, die Politik muss entscheiden, wie viel Geld sie in die Hand nehmen und was sie den Bürgern zumuten will." Man stoße an Grenzen bei der Verfügbarkeit der Daten, etwa bei Stromzählern. Allein das Abgleichen der Zählpunkte mit den Melderegisterdaten sei eine Herkulesaufgabe. Die sei aber nötig, sonst laufe man Gefahr, ein ...