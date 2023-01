Sven Hergovich ist möglicherweise genau das, was die SPÖ braucht

Der neue Mann an der Spitze der nö. SPÖ versteht es, Selbstbewusstsein zu zeigen und Signale zu setzen. Sven Hergovich wirkt wie ein Doskozil in jung und smart - und ohne sein Mütchen an der Parteivorsitzenden zu kühlen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Politik für die „normalen Menschen“: Sven Hergovich, 34 Jahre alt und keineswegs mit einem Mangel an Selbstbewusstsein geschlagen, soll die nö. SPÖ aus ihrem Tief führen.