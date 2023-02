Um das Corona-Trauma zu bewältigen: Regierung plant einen "Versöhnungs-Diskurs"

Bundeskanzler Karl Nehammer und Sozialminister Johannes Rauch wollen die Gräben schließen, die die Pandemie und ihre Bekämpfung aufgerissen haben. Corona soll "nicht mitgetragen werden wie ein Trauma", sagt Nehammer.

Einen groß angelegten Versöhnungsprozess zur Überwindung der Gräben, die die Coronakrise aufgerissen hat, will Bundeskanzler Karl Nehammer einleiten. "Ich will verhindern, dass die gesellschaftlichen Verwerfungen, die durch Corona entstanden sind, mitgetragen werden wie ein Trauma", sagte Nehammer in einem Journalistengespräch. Es gehe darum, "die Unzufriedenen nicht den Radikalen zu überlassen". Zur Einleitung des Versöhnungsprozesses will Nehammer in den kommenden Wochen eine Grundsatzrede halten. Um den Prozess voranzutreiben, soll eine Kommission beziehungsweise ein "Versöhnungdiskurs" eingesetzt werden, in der alle maßgeblichen Akteure ...