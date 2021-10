Umweltministerin Gewessler: "Scheitern ist im Klimaschutz keine Option"

Was bringt der Klimabonus? Warum wurde das Dieselprivileg nicht abgeschafft? Und was sagt die Klimaschutzministerin zur Kritik ihrer ehemaligen Kollegen von Global 2000? Leonore Gewessler im Gespräch.

Sie waren vor Ihrer Zeit als Ministerin Geschäftsführerin von Global 2000. Ihre früheren Kollegen fordern "deutliche Nachbesserungen" bei der Steuerreform und einen CO2-Preis von 150 Euro. Was entgegnen Sie? Leonore Gewessler: Ich muss gar nichts entgegnen, denn ich teile ja dieselbe Zielsetzung. Österreich braucht eine CO2-Bepreisung und eine ökosoziale Steuerreform. Wir reden in Österreich seit 30 Jahren darüber, und ich habe das als Geschäftsführerin von Global 2000 stets gefordert. Und jetzt gibt es - nach 30 Jahren Reden - in ...