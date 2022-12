Uni-Protest: Der Marsch der 80 Prozent

Universitätsangehörige protestieren gegen misslungene Novelle der Kettenvertragsregelung und drängen auf massive Ausweitung der unbefristeten Anstellungsverhältnisse an den Unis.

Die Universitäten kommen nicht zur Ruhe. Während die Hörsaalbesetzungen sich weiter ausweiteten, gingen am Dienstag mehr als 500 Wiener Jungforscher und Mittelbau-Lehrende auf die Straße.

"Prekär leben ist kein Leben", "§ 109 abschaffen!", "We are the 80%", stand auf Schildern und Transparenten der entrüsteten Uniforscher. Die Demonstranten zogen bei Kälte und Nieselregen vom Gewerkschaftsgebäude, in dem die Uni-Kollektivverhandlungen starteten, über das Bildungsministerium zur Hauptuni am Ring.

Die Kritik richtete sich vor allem gegen die "misslungene" Neuregelung des ...