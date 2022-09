Die Welt als Wahlkampfbühne für Bundespräsident Van der Bellen

Während seine Gegenkandidaten durch Kirtage und TV-Studios tingeln, trifft sich Alexander Van der Bellen mit den Großen der Welt. Um einen zweiten Wahlgang zu vermeiden, muss Van der Bellen mehr als 50 Prozent erzielen.

Walter Rosenkranz beim "Aufsteirern" in Graz. Gerald Grosz bei diversen Oktoberfesten quer durchs Bundesgebiet. Tassilo Wallentin auf Lesereise für sein neues Buch. Dominik Wlazny fast allgegenwärtig mit seiner "Red ma drüber"-Tour. Michael Brunner im Böhmischen Prater. Und auch Heinrich Staudinger, der keinen wirklich organisierten Wahlkampf führt, gibt Interviews in Serie - ebenso wie die anderen genannten fünf Präsidentschaftskandidaten, die in den kommenden drei Wochen bis zur Präsidentschaftswahl durch sämtliche TV-Studios des Landes tingeln werden.

Van der Bellen sorgt ...