Verschwörungstheorien breiten sich aus: "Corona? Alles Lüge!"

Parallel zum Coronavirus breiten sich auch Verschwörungstheorien weltweit aus. In Deutschland warnt der Verfassungsschutz vor radikalen Coronaleugnern. Auch in Österreich werden sie von der Polizei beobachtet.

Roman R. ist wütend. Immer wieder schreibt der Steirer auf Facebook in fetten Lettern "Alles Lüge!" unter Beiträge zum Coronavirus. Was R. hingegen gefällt: das Bild eines Judensterns. "Ungeimpft", steht darin. Der Mittvierziger, so viel verrät sein Social-Media-Profil, sieht sich selbst als sogenannten Querdenker. Eine Bewegung, die vor allem in Deutschland und Österreich immer mehr Coronaleugner um sich sammelt.

Es ist paradox. Je weiter sich das Virus in der Welt ausbreitet und je mehr Tote es durch die ...