Voller Evakuierungsflug: 176 Österreicherinnen und Österreicher werden von Israel nach Wien gebracht

Betroffene Österreicherinnen und Österreicher, die noch nicht mit der Botschaft in Kontakt getreten sind, sollen sich laut Außenministerium umgehend bei der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv melden: tel-aviv-ob@bmeia.gv.at. Österreichische Teams der Botschaft sind am Flughafen in Tel Aviv im Einsatz und tragen rot-weiß-rote Westen.

Freiwillige des österreichisches Pilger-Hospiz in Jerusalem kehren heim

Das Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie (ÖH) in Jerusalem hat am Mittwochabend mit der Außerlandesbringung seiner Freiwilligen begonnen. "Acht von zehn Freiwilligen sind aktuell bereits in Larnaka und warten auf ihren Flug nach Wien am Nachmittag", bestätigte der Rektor des Österreichischen Hospiz, Markus Bugnyár, auf Kathpress-Nachfrage. Die Ausreise erfolge freiwillig, zwei Volontäre hätten sich entschieden zu bleiben. Auch Bugnyár selbst bleibt laut eigenen Angaben in Jerusalem: "Mein Platz ist mehr denn je hier und nirgendwo anders. Gerade die letzten Tage haben mir gezeigt, wie sehr mein Herz an diesem Land und seinen Menschen hängt", so der Rektor wörtlich. Die aktuelle Lage beschrieb der Hospiz-Rektor als ruhig, "auch weil viele Palästinenser aus der Westbank die Stadt nicht mehr erreichen". Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern warte Bugnyár nun ab, ob die von der israelischen Politik angekündigte Bodenoffensive komme und "was die Reaktionen der Hisbollah im Norden, der Palästinenser in der Westbank und jene der Araber in israelischen Städten sein wird". Nachsatz: "Und freilich auch hier in Jerusalem."