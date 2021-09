Vor der Wahl in Oberösterreich: Ein Land in Zahlen

Oberösterreich wählt am Sonntag seinen Landtag, die Gemeinderäte und Bürgermeister. Aus diesem Anlass: eine Landvermessung.

36,37

Prozent erreichte die erfolgsverwöhnte ÖVP bei der Landtagswahl 2015, was einem historischen Flop gleichkam. Die Folgen dieser Niederlage halten bis heute an. Denn die seit zwölf Jahren regierende schwarz-grüne Koalition hatte ihre Landtagsmehrheit verloren, woraufhin der damalige Landeshauptmann Josef Pühringer die bis heute mitregierende FPÖ ins Boot holte. Diese hatte 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, ihre beste Zeit und war der ÖVP bis auf wenige Prozentpunkte näher gerückt. Am Sonntag will der seit 2017 amtierende LH ...