Wann die Pensionen stark steigen mussten

Ein Rückblick zeigt: Der sich für 2023 abzeichnende Anpassungsfaktor ist der höchste seit 1979.

Die Verhandlungen über die Pensionserhöhung haben zwar noch nicht begonnen. Dass diese wegen der hohen Teuerung nur hoch ausfallen kann, ist aber klar. Als gesetzlicher Anpassungsfaktor wird sich wie berichtet aller Voraussicht nach ein Wert von 5,8 Prozent ergeben. Die Seniorenorganisationen haben bereits deponiert, dass ihnen das zu wenig sei. So fordert der Chef des Pensionistenverbands, Peter Kostelka (SPÖ), ein Plus in der Dimension von zehn Prozent.

Ist die Inflation hoch, ist auch die Pensionsanpassung hoch. Denn für ...