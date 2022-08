Pensionssplitting, bitte warten

Der Equal Pension Day macht die Pensionsunterschiede zwischen Frauen und Männern sichtbar. Die Koalition verhandelt seit zwei Jahren über Verbesserungen für Mütter - ohne Ergebnis.

Nichts ist bisher weitergegangen bei einem Thema, das gut zum am Mittwoch bevorstehenden Equal Pension Day passt, also jenem Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten haben werden: beim Pensionssplitting. Es soll dazu beitragen, die Altersarmut von Müttern künftig zu senken.

Das Pensionssplitting ist in Österreich seit 17 Jahren auf freiwilliger Basis möglich und soll - so steht es im türkis-grünen Regierungspakt - durch ein automatisches Splitting abgelöst werden. ...