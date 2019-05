Warum nicht eine Expertenregierung für immer?

Das Expertenkabinett der ersten Kanzlerin Österreichs wird das gebeutelte Land nicht umkrempeln Aber es wird etwas bekommen, was der Politik fehlt: Vertrauen.

Die Bevölkerung sehnt sich derzeit nach Stabilität und politischer Sicherheit. Diese vermitteln Bundespräsident und auch die designierte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Aber was kommt da mit dem in Österreich nie da gewesenen Expertenkabinett auf uns zu?







1. Warum könnte die Übergangsregierung gefährlich für ÖVP, SPÖ und FPÖ sein?

Angesichts der zu erwartenden ruhigen und abgeklärten Arbeit der erfahrenen Beamten und Experten, die die neue Regierung um Übergangsbundeskanzlerin Bierlein bilden werden, wird den Wählern auffallen, wie sehr die Regierungsarbeit in den letzten Jahren von rot-schwarzen Dauerkoalitionsscharmützeln geprägt war - beziehungsweise die letzte, türkis-blaue Regierung von rechtsextremen Einzelfällen im Wochentakt. Im zu erwartenden mäßig sauberen Wahlkampf werden die properen Experten im Regierungsrang einen politisch keimfreien Kontrapunkt darstellen zu den um Stimmen buhlenden Parteipolitikern. Und wenn die Wähler sehen, dass Politik auch ohne Ibiza-Affäre, täglichen Streit, rechtsextreme Ausreißer und Polemik um der Polemik willen geht, werden sich viele unter Umständen sogar ein Weiterarbeiten der Expertenminister wünschen.

2. Was spricht dagegen, die Regierung Bierlein länger als für die Übergangsperiode bis nach der Neuwahl im Amt zu belassen?

Auch wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen von einer "Vertrauensregierung" spricht und eine Übergangsregierung tatsächlich von breitem Vertrauen in Parteien und der Bevölkerung getragen sein könnte, weist sie ein demokratisch unheilbares Manko auf: Sie ist nicht von den Wählern legitimiert. Der Bundespräsident spricht immerhin von "gelebter Demokratie". Er erwartet sich aber keine nachhaltigen Gesetzesinitiativen von der Übergangsregierung, sondern eine "gute, wohlgeordnete Verwaltung der Staatsgeschäfte" bis zur Bildung einer neuen demokratisch legitimierten Regierung auf Basis der Neuwahl im Herbst.

Wenig Chancen auf Umsetzung hat daher auch der getwitterte Vorschlag des Jetzt-Abgeordneten Alfred Noll, Kurz einfach "in der Grube, die er selbst ausgehoben hat", sitzen zu lassen, indem FPÖ und SPÖ den Neuwahlbeschluss verweigern. Dadurch könnte die Legislaturperiode ohne Wahl (und ohne Kurz) ganz normal weiterlaufen. Der Vorschlag diente wohl in erster Linie dem Versuch einer Überlebensverlängerung der Liste Jetzt.

Expertenregierungen, wie es sie in den letzten Jahren in Italien, Tschechien und Bulgarien gegeben hat, galten auch dort in Krisenzeiten nur als Übergangslösung bis zu Neuwahlen. In Italien regierte im Zuge der Finanz- und Schuldenkrise zuletzt 2011 bis 2013 Mario Monti 18 Monate mit einer Expertenregierung.



3. Warum wurden gleich die ersten beiden Minister (Jabloner, SPÖ; Schallenberg, ÖVP) proporzmäßig bestellt?

Auch eine Übergangsregierung ist zum Arbeiten und zum Durchbringen von Gesetzesbeschlüssen auf eine Mehrheit im Nationalrat angewiesen. Darum wird es nicht verwundern, wenn auch die übrigen Expertenminister kompatibel mit der einen oder anderen Nationalratsfraktion sein werden.

Unbestritten bleibt aber ebenso, dass sowohl der Spitzenjurist Clemens Jabloner in Rechts- und Justizfragen als auch der Europaexperte Alexander Schallenberg in EU-Fragen deutlich mehr Know-how in ihr Amt einbringen werden als die jetzt ausgeschiedenen Minister Josef Moser und Gernot Blümel.



4. Was hätte Bundespräsident Van der Bellen tun können, hätten die Parteien seine Kanzler-Vorschläge abgelehnt?

Die SPÖ soll sich lang geziert haben, Bierlein als Übergangskanzlerin zuzustimmen. Dem Vernehmen nach soll Van der Bellen sogar mit der sofortigen Auflösung des Nationalrats geliebäugelt haben, sollte er keine breite Zustimmung zu der seinerzeit auf einem ÖVP-Ticket in den VfGH eingezogenen Brigitte Bierlein zu bekommen. Diese Darstellung wird von der Präsidentschaftskanzlei freilich zurückgewiesen.

In Artikel 29 der derzeit so hoch gehandelten Verfassung heißt es: "Der Bundespräsident kann den Nationalrat auflösen." Aus eigenem Ermessen kann er das aber nicht tun, da in Artikel 67 festgeschrieben ist: "Alle Akte des Bundespräsidenten erfolgen, soweit nicht verfassungsmäßig anderes bestimmt ist, auf Vorschlag der Bundesregierung.



5. Wird die Regierung verwalten oder gestalten?

Die Expertenregierung wird defensiv agieren und keine großen Gesetzesinitiativen und vor allem keine sensiblen Materien angehen. Obwohl sich gerade Maßnahmen beim durch das Ibiza-Video virulent gewordenen Thema politische Sauberkeit und Transparenz bei der Parteienfinanzierung anbieten würden.

Nach Belieben "gestalten" hingegen kann der Nationalrat, in dem das freie Spiel der Kräfte herrscht. 2008 wurde in einer ähnlichen Situation eine Reihe von Wahlzuckerln beschlossen, an deren finanziellen Folgen die Republik bis heute schwer trägt.

6. Wie groß wird die Übergangsregierung?

Schlanker als die türkis-blaue. Die zwei Staatssekretäre wurden bereits gestrichen. Die Agenden des zurückgetretenen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache - Beamte und Sport - sollen auf andere Ressorts verteilt werden. Der designierte Vizekanzler Clemens Jabloner wird auch das Justizministerium leiten. Den Posten von Kanzleramts- und Europaminister Gernot Blümel gibt es künftig auch nicht mehr. Im Außenministerium ist man froh, dass mit Außen- und Europaagenden zusammengefunden hat, was zusammengehört. Auch die Kabinette der Expertenminister werden deutlich schlanker ausfallen als die aufgeblähten Büros der Ex-Minister.

7. Warum will die ÖVP möglichst früh, SPÖ und FPÖ dagegen möglichst spät wählen?

Die FPÖ spielt auf Zeitgewinn in der Hoffnung, dass sich die Wellen der Ibiza-Affäre, die die Blauen aus der Regierung gespült haben, legen - und damit auch die weit verbreitete Überzeugung, dass die FPÖ einfach nicht regierungsfähig ist. Die Partei versucht sich nach dem Abgang des Langzeit-Parteichefs neu aufzustellen , was durch den nahtlosen Übergang zu Norbert Hofer wesentlich schmerzfreier passiert ist als der blaue Abschied von der Macht in den Ministerien.

Auch die SPÖ braucht Zeit. Sie weist derzeit kein klares Profil auf und ist absolut nicht für den Wahlkampf gerüstet. Der SPÖ-nahe Kommunikationsberater Dietmar Ecker geht mit der SPÖ im "Standard" im Hinblick auf deren Ruf nach einer Expertenregierung hart ins Gericht. "Offensichtlich folgerten die linken Strategen, dass, wenn sie schon selbst keine Inhalte haben, auch der politische Gegner keine Möglichkeit bekommen soll, seine Themen wirksam zu präsentieren."

Der ÖVP hingegen kann der Wahltermin nicht früh genug sein, sie will aus der Empörung, die (noch) in weiten bürgerlichen Kreisen über die Abwahl von Sebastian Kurz herrscht, Kapital schlagen.

Ganz anders übrigens die Liste Jetzt. Sie setzt auf Zeitgewinn, weil der Neuwahltermin wohl das Ablaufdatum ihrer Existenz als Partei bedeutet.