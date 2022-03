Was bedeutet Kriegsrecht? Gibt's das auch in Österreich?

Staat, Polizei und Armee dürfen im Ausnahmezustand oder bei Kriegsrecht Dinge tun, die sonst unmöglich wären.

Die Ukraine hat nach dem Angriff Russlands das Kriegsrecht verhängt. Was bedeutet das genau? "Kriegsrecht oder Ausnahmezustand heißt, dass eine Regierung aufgrund besonderer Umstände besondere Rechte in Anspruch nimmt", sagt der Rechtsberater des österreichischen Bundesheeres, Brigadier in Ruhe Karl Edlinger.

"Der Staat kann dann etwa Ausgangssperren verhängen, Zensur ausüben oder Personen für länger als 48 Stunden festnehmen, ohne sie dem Richter vorzuführen. Was ein Staat halt tun muss, um in außergewöhnlichen Situationen wie bei einem militärischen Angriff handlungsfähig ...