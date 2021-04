Was ist gerecht: Österreich ist ungleicher, als wir denken

Verteilungsfrage. Diese Ungleichheit wird immer schlimmer, meint Ökonom Wilfried Altzinger.

Corona wird irgendwann vorbei sein, und dann muss Österreich, muss Europa wieder auf die Beine kommen. Aber wie? Gleich wie vorher - oder besser? Aber was bedeutet das? In unserer Serie "Was ist gerecht?" wollen wir uns in den kommenden Ausgaben des WOCHENENDE mit dem Streben nach einer gerechteren Gesellschaft beschäftigen.

Prof. Wilfried Altzinger leitet an der WU Wien das Forschungsinstitut "Economics of Inequality" - er beschäftigt sich also hauptberuflich mit Ungleichheit. Und von der gebe es in ...