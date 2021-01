Was tun, wenn der Lockdown nichts nützt?

Trotz strenger Einschränkungen gehen die Infektionszahlen nicht spürbar nach unten. Experten ziehen eine ernüchternde Bilanz. An einigen Restriktionsschrauben könnte noch gedreht werden.

Man müsse sich eingestehen, dass der "Lockdown in seiner derzeitigen Form mit Ausnahmen und Schlupflöchern" nicht ausreichen werde, die Infektionszahlen entscheidend nach unten zu drücken. Das sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Montag im ORF-"Morgenjournal". Ähnlich äußerte sich der deutsche Virologe Christian Drosten im jüngsten "Spiegel": Sollte der Lockdown in Deutschland zu früh gelockert werden, "dann haben wir Fallzahlen nicht mehr von 20.000 oder 30.000, sondern im schlimmsten Fall von 100.000 pro Tag", warnte er.

Faktum ist: Die ...