Was vom Team Stronach blieb

Das Team Kärnten holte am Sonntag gleich vier Bürgermeistersessel - auch jenen von Klagenfurt. Das Erfolgsrezept: Ex-Bürgermeister, die einst für Rot und Blau im Rennen waren.

Aus alt mach neu: So lässt sich das Erfolgsrezept des Teams Kärnten zusammenfassen. Gleich drei ehemalige Bürgermeister, früher SPÖ oder FPÖ, haben am Sonntag ihr früheres Amt unter neuen Parteivorzeichen zurückerobern können. Den größten Erfolg verbuchte das Team Kärnten in Klagenfurt: Dort holte sich Christian Scheider den Bürgermeistersessel bei der Stichwahl zurück, den er 2015 an Maria-Luise Mathiaschitz von der SPÖ verloren hatte. Damals war er noch für die FPÖ im Rennen.

Gerhard Köfer wiederum, Urgestein der Liste, ...