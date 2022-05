Was wäre ohne Ibiza? Ein Gedankenexperiment

Willkommen im Österreich mitten im gänzlich Ibiza-freien Superwahljahr 2022. Ein fast völlig ernst zu nehmendes Gedankenexperiment.

Was wäre gewesen, wenn? Heinz-Christian Strache dürfte tausend Mal darüber nachgegrübelt haben. Sebastian Kurz wahrscheinlich auch. Was wäre gewesen, wenn das Ibiza-Video vor drei Jahren nicht publik geworden wäre und in der Folge durch eine Kettenreaktion von Zufallsfunden und schlampig gelöschten Chatnachrichten die Republik nicht (jahrelang) ins Wanken geraten wäre? Ein Gedankenexperiment.

Wir schreiben das Superwahljahr 2022. Eine mit dicken Vorwahl-Regierungsinseraten aufgeblasene bunte Boulevardzeitung bringt eine Doppelseite mit einer Umfrage der Meinungsforscherin Sabine B. samt ...